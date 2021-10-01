أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها -
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه -
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية -
"بالزراعة المائية".. اعمل صوبة فوق سطح بيتك واحصد خضارك وفاكهتك طول السنة -
تصوير جوي بظهر فيضانات عارمة اجتاحت مدينة صينية تاريخية -
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات -
رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار -
عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني» -
وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية -
إقامة أكثر من 16 ألف مشروع للشباب بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه ضمن «مشروعك» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السومة يعود إلى تشكيلة سوريا قبل مباراتي كوريا ولبنان

Print
السومة يعود إلى تشكيلة سوريا قبل مباراتي كوريا ولبنان السومة يعود إلى تشكيلة سوريا قبل مباراتي كوريا ولبنان
ضمن الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022

السومة يعود إلى تشكيلة سوريا قبل مباراتي كوريا ولبنان

يعود المهاجم عمر السومة إلى تشكيلة منتخب سوريا في المباراتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان ، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

اختار نزار محروس المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم، قائمة من 30 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية في سيول في السابع من أكتوبر الجاري ولبنان في الأردن في 12 منه في الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

وشهدت التشكيلة عودة مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة بعدما غاب عن الجولتين الأولى والثانية بداعي الإصابة. وتتصدر إيران المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكوريا ونقطتين للإمارات ونقطة واحدة لكل من سوريا والعراق ولبنان.

وضمت القائمة 21 لاعباً محترفاً في الخارج و9 محليين وهم: إبراهيم عالمة (جبلة) وطه موسى (الوحدة السوري) وعبد اللطيف نعسان ومحمد صهيوني وتامر حج محمد وعمرو جنيات (الكرامة) ويزن عرابي (الفتوة) وسعد أحمد (الوثبة) وكامل حميشة (تشرين) وعبد الرحمن ويس (اوفي كريت اليوناني) وخالد كردغلي (نفط الوسط العراقي) ومؤيد عجان ومحمد عنز ومحمود البحر (الرفاع البحريني) وأسامة أومري وأحمد الأشقر (الحد البحريني) وفارس ارناؤوط (المنامة البحريني) وثائر كروما (النجمة البحريني) وإسراء حموية (الحالة البحريني) ومؤيد خولي (النصر العماني ) وحمود مواس وفهد اليوسف (الشرطة العراقي) ومحمد مرمور (مسيمير القطري) وعلاء الدالي (العربي الكويتي) وزاهر ميداني (الزوراء العراقي) واياز عثمان (لوينكوس اليوناني) ومحمد عثمان (سبارتا روتردام الهولندي) وعمر خربين (الوحدة) وعمر السومة (الأهلي السعودي).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها

السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها

"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه

"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه

عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية

عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية

إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب

إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب