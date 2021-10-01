في اليوم العالمي للقهوة .. 6 أغنيات عربية بـ«رائحة البُن»

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كثيرا منا لا يستطيع أن يبدأ يومه إلا باحتساء فنجان من مشروبه المفضل ألا وهو القهوة، وكأن في رائحتها سحر يجعلك تبدأ يومك بمنتهى النشاط..

كما أن محبو القهوة يتفننون في طريقة إعدادها كون الأذواق في تناول القهوة متنوعة، وكذلك كان حال بعض مطربي العالم العربي، الذين اهتموا بأن يضيفوا «رائحة البن» لأغنياتهم، لعلهم يحظون بنصيب من سحرها.. حيث غنوا لها، والربط بينها وبين المشاعر.

وفي اليوم العالمي للقهوة، الذي يوافق 1 أكتوبر، نعرض أبرز الأغنيات التي ارتبطت بالقهوة:

قارئة الفنجان.. آخر ما غنى العندليب



فنجان القهوة في بعض الثقافات وخاصة في الثقافة البدوية مرتبط بالتنبؤ بالمستقبل وكشف الطالع، ولعل الشاعر «نزار قباني» أدرك هذا المعنى وتأمل المستقبل بعيون قارئة فنجان، قائلا: «جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجاني المقلوب».. لتصبح هذه الكلمات آخر قصيدة يغنيها العندليب عبدالحليم حافظ في حياته.



فيروز.. قهوة عالمفرق

سحر المكان الذي يعد فيه القهوة والذي اشتق له اسما منها «مقهي» له تأثير خاص على من يعتاد الذهاب له، فدائما تتجمع أفكارك وتمتزج ذكرياتك على رائحة البن، وأنت تشرب فنجان قهوتك على إحدى طاولاته، وفي هذا المعنى كتب الأخوان رحباني «في قهوة عالمفرق في موقدة وفي نار.. نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار»، وهي الكلمات التي غنتها فيروز في السبعينيات.

أسمهان تربط العشق بالقهوة

«يا مين يقول لي أهوى.. أسقيه بإيدي قهوة”، بتلك الكلمات غنت المطربة أسمهان، في فيلم»غرام وانتقام«بطولة يوسف وهبي وأنور وجدي عام 1944.

والتي جائت كلماتها على يد الشاعر مأمون الشناوي، الذي جعل فنجان القهوة جائزة الاعتراف بالحب.

صباح.. فنجان قهوة وسيجارة



«ما دام جيت على الحارة ما تشرفنا بزيارة ما رح بتكلفنا كتير فنجان قهوة وسيجارة»، بتلك الكلمات عبرت صباح عن اشتياقها لحبيبها، الذي تود رؤيته، وإذا كانت زياته ما هتكلفها شئ، سوى فنجان قهوة وسيجارة، فتلك «العزومة» تعني الكثير لعشاق القهوة، الأغنية من كلمات مارون نصر، وألحان فليمون.

محمد رشدي.. فنجان القهوة

«ما تسمحولنا بساعة كمان على قد فنجان القهوة»، هي كلمات أغنية فنجان قهوة، للمطرب الشعبي محمد رشدي، وكأنه عبر من خلالها عن مشاعره في الحب والهجر والوصال.

حسين الجسمي.. قهوة وداع

قد يرافقك فنجان قهوة في لحظات الوداع والفراق ويواسيك أضعاف مواساة صديق أو قريب، وكأنه يعوضك عن الحبيب الذي كان يشاركك لحظات احتساءك له، فإذا قابل هذا الحبيب صدفة يوما، فعليه أن يتناول من نفس فنجان «قهوة وداع»، فيقول: «مدام أنك وصلت اجلس تفضل اقرب وحیاك ..تعال اضیِّفك قهوة وداع وهوز فنجالك». والكلمات للشاعر أحمد بن ظاهر بصوت حسين الجسمي.





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تعددت الأغنيات وكذلك المعاني التي تغنى بها الشعراء والمطربين للقهوة.. فأي معنى تجده أقرب لك؟.