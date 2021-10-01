مصعب البطاط يوقع لسيراميكا كليوباترا اليوم

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يصل الفلسطيني مصعب البطاط لاعب نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، للقاهرة، بعد قليل، لتوقيع عقود انضمامه لصفوف سيراميكا استعدادا للدورى المصري المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وسيوقع مصعب البطاط على عقود انتقاله لسيراميكا لمدة 3 مواسم، ومن المقر أن ينضم للتدريبات الجماعية قبل إنطلاق برنامج المباريات الودية التي أعدها النادي وتنطلق بعد غدا الأحد.

وأعلن أمس، الخميس، نادي شباب الظاهرية الفلسطيني انتقال لاعبه مصعب البطاط، إلى صفوف سيراميكا في الدوري المصري، ليكون اللاعب الفلسطيني الخامس في الإيجبشن ليج، والثاني هذا الموسم بعد انتقال مواطنه محمد بلح لصفوف المصري البورسعيدي.