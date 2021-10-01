الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف على إقامة مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش يوم 12 أكتوبر الجارى فى إطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر.

وأنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الاتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر ، ثم المقاولون العرب يوم 6، وفى اليوم الذى يليه "7 أكتوبر" يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتازثم يواجه سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.