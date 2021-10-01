أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها -
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه -
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية -
"بالزراعة المائية".. اعمل صوبة فوق سطح بيتك واحصد خضارك وفاكهتك طول السنة -
تصوير جوي بظهر فيضانات عارمة اجتاحت مدينة صينية تاريخية -
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات -
رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار -
عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني» -
وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية -
إقامة أكثر من 16 ألف مشروع للشباب بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه ضمن «مشروعك» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديًا

Print
الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديًا الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


اتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف على إقامة مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش يوم 12 أكتوبر الجارى فى إطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر.

وأنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الاتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر ، ثم المقاولون العرب يوم 6، وفى اليوم الذى يليه "7 أكتوبر" يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتازثم يواجه سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات

رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار

رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار

عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني»

عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني»

وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية

وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية