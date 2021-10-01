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مركز الظهير الايسر يربك الحسابات فى الفراعنة

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مركز الظهير الايسر يربك الحسابات فى الفراعنة مركز الظهير الايسر يربك الحسابات فى الفراعنة

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تسبب مركز الظهير الايسر في حاله من الارتباك للجهاز الفني بعد اصابه محمد حمدي بجده في اربطه الركبة عقب مواجهة ليبيريا ، كما يعاني احمد فتوح بالآم في العضله الأمامية وهو الامر الذي جعل الجهاز الفني يفضل استبعاد اللاعب من مواجهة ليبيريا حتي لا تتفاقم الاصابه ويخسر جهود اللاعب قبل مباراة ليبيا.

ومن المنتظر ان يجري محمد حمدي لاشعه جديده خلال الساعات المقبله لتحديد امكانيه مشاركته امام ليبيا من عدمها ، وبالرغم من ان الجهاز الفتي دفع بأحمد سمير لاعب طبائع الجيش في مركز الظهير الايسر في الدقائق الاخيرة من عمر مباراة ليبيريا وظهر خلالهم بشكل جيد الا ان الجهاز الفتي يرغب في الاعتماد علي احمد آبو الفتوح خلال الفترة المقبله في مركز الظهير الايسر

المصرى اليوم

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