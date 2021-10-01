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البيت الفني للمسرح يحتفي بانتصارات أكتوبر في 6 محافظات (بالصور)

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البيت الفني للمسرح يحتفي بانتصارات أكتوبر في 6 محافظات (بالصور) البيت الفني للمسرح يحتفي بانتصارات أكتوبر في 6 محافظات (بالصور)

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قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه وضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، يحتفي بيت المسرح مع الشعب المصري العظيم بانتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام من داخل محافظات المختلفة.

وأضاف أن البيت الفني للمسرح في إطار الانطلاقة الثانية لمشروع «المواجهة والتجوال» خلال شهر أكتوبر، يقدم 3 عروض بـ 6 محافظات.

وتتضمن العروض «أمر تكليف» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بمحافظتي الغربية والشرقية بقرى زفتى والحسينية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتابع، وأيضًا من ضمن العروض «صحينا يا سينا» من إنتاج فرقة مسرح الساحة بمحافظة دمياط والغربية، و«عبور وانتصار» من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بمحافظة الإسماعيلية والسويس، لافتًا أن العروض جميعًا تقدم بالمجان.

ويأتي ذلك طبقًا لخطة مشروع المواجهة والتجوال، بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتاعاون مع عدد من الجهات المعنية، من بينها، وزارات الشباب والرياضة، التضامن، ووزارة الداخلية، محافظة الغربية، الهيئة العام لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار «مختار» إلى أن بيت المسرح يستمر في دوره التنويري من خلال تقديم عروض مسرحية تخاطب عقل الجمهور ووجدانه، وتطلعه على بطولات جيش مصر العظيم خاصة في تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر

جدير بالذكر أن عرض «أمر تكليف» من إخراج باسم قناوي، يقدم بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية ابتداء اليوم، وحتى الأربعاء المقبل ٦ أكتوبر، ليقدم بعدها بمحافظة الشرقية من الخميس ٧ أكتوبر وحتى 11 من نفس الشهر، بينما يقدم عرض «صحينا يا سينا» من إخراج عصام الشويخ ابتداء من الأحد ٣ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة دمياط وحتى ٨ أكتوبر، ليقدم بعد ذلك بمحافظة الغربية ابتداء من ٩ أكتوبر وحتى ١٣ أكتوبر، أما عرض «عبور وإنتصار» من إخراج محمد الخولي، فيقدم ابتداء من الثلاثاء ٥ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية وحتى ٩ أكتوبر، ليقدم بعدها على مسرح قصر ثقافة السويس ابتداء من ١٠ أكتوبر وحتى ١٢ أكتوبر.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية
جانب من العرض المسرحى «صحينا يا سينا» - صورة أرشيفية
مشهدان من مسرحية «أمر تكليف» - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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