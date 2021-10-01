القاصد الرسولي بمصر يترأس قداس الاحتفال بمرور 20 عامًا على النذور الرهبانية للأب بولس ساتي

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ترأس المطران نيقولاس ماريا تيفينين، القاصد الرسولي بمصر، القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة مرور عشرين عامًا على النذور الرهبانية للأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، برهبنة الفادي الأقدس، تزامنًا مع عيد القديس چيروم، وذلك بحضور العديد من الآباء، والرهبان والراهبات، والشعب المحتفل، بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.

تخلل القداس الإلهي كلمة المطران نيقولاس، التي دارت حول القديس چيروم، واختتم كلمته بتقديم التهنئة للأب بولس، واتحاده في الصلاة لأجل سنين قادمة مثمرة، تلاها كلمة شكر من الأب بولس ساتي لكل الحضور، وخاصة سيادة المطران نيكولاس، والآباء المشاركين في الاحتفال، وأيضًا الراهبات والكورال، وكل من تقدم بالتهنئة.

واختتم القداس الإلهي الاحتفالي بمنح البركة الرسولية لكل الحضور من سيادة المطران نيقولاس.