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بوردو يتمسك بالتعاقد مع مصطفي محمد

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بوردو يتمسك بالتعاقد مع مصطفي محمد بوردو يتمسك بالتعاقد مع مصطفي محمد

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وكان مصطفي محمد قريبا من الانضمام للفريق الفرنسى في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ليواصل مسيرته مع الفريق التركي فى اللحظات الأخيرة معارا من .

وقالت الصحيفة التركية، أن شهر يناير المقبل سيشهد محاولات مكثفة من الفريق الفرنسى في ظل معاناته من البداية السيئة في الدورى الفرنسى حيث اكتفى بفوز واحد خلال أول 8 جولات.

أضافت الصحيفة أن الفريق التركي يستطيع ضم مصطفى محمد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بشكل نهائي من الزمالك مقابل 4 ملايين يورو ومن ثم يمكن بيعه للنادي الفرنسي بعد ذلك.

المصرى اليوم

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