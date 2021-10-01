العثور على جثة جديدة متحللة داخل جوال بمنزل «أبوفياض» المسجل خطر في قنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة جديدة متحللة، داخل جوال في منزل مسجل خطر قنا بقرية الاشراف القبلية التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، بالعثور على جثة طفلة متحللة داخل جوال، وبالفحص تبين أن الجوال بداخله جمجمة وبقايا عظم وتم التحفظ عليها لحين انتداب الطب الشرعي لبيان كشف بيانات الجثة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن قنا قد شنت حملة أمنية مكبرة في ١٤ سبتمبر الماضي مدعومة بقوات قتالية والأمن المركزي للقبض على المدعو «محمد.ن.غ» وشهرته «أبوفياض»- 38 عامًا، هارب من أحكام قضائية متعددة إعدام ومؤبد.

وأسفرت الحملة عن مقتل العنصر الإجرامي خلال تبادله إطلاق النار مع قوات الشرطة، حيث كان هاربًا ومحكومًا عليه في 17 جناية «إعدام قتل عمد» و11 عامًا سجنًا مؤبدًا و34 عامًا سجنًا قضايا متنوعة.

وكشفت التحريات أنه خلال تفتيش منزله عُثر على جثث زوجتيه وابنته عبارة عن عظام متحللة، قتلهن منذ أكثر من 4 أشهر، ولم يتم دفنهن، وألقى جثثهن بإحدى غرف المنزل، كما أنقذ رجال الشرطة ضحية رابعة لشخص سوداني يعمل معه في حجر الذهب كان مكبلا، وذلك قبل قتله أيضًا.

كما عُثر داخل مسكنه أيضًا على «مدفع آر. بى. جي و2 دانة-2 رشاش- 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واق- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة الزئبق- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالى».