«المهن الطبية»: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج 3 أكتوبر وحتى 30 ديسمبر

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أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج 2022 لأعضاء نقابات الاتحاد (الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين)، وأسرهم، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 3 أكتوبر 2021، وحتى 31 ديسمبر 2021، وذلك بالطرق الإلكترونية، حرصا على سلامة الأعضاء.

وقال الاتحاد في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مجلس الاتحاد اتخذ قرارا برفع الحد الأقصى لتحمل المشروع ليصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه لكل الفئات، بالإضافة إلى زيادة دعم الاتحاد لمشروع العلاج لتصل قيمة الدعم الإجمالية 40 مليون جنيه، وأن حجم الاستفادة من مشروع العلاج لعام 2020 بلغ حوالي 196 مليون جنيه، لنحو 400 ألف مشترك من الأعضاء وأسرهم، من بينهم 170 ألف عضو.

وأضح البيان أن الطرق الالكترونية، هي تطبيق «My Fawry»، على الهاتف المحمول، أو أي نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن كود النقابات الطبية على فوري هي للأطباء البشريين 758، وللصيادلة 759، وللبيطريين 760، وللأسنان 761، كما يمكن التحويل لحساب المشروع ببنك مصر، رقم: 240- 1- 122، أو عن طريق الموقع الرسمي لمشروع العلاجhttps://muhealthplan.com .

واختتم: «كما يمكن للأعضاء طلب استلام البطاقات العلاجية والكوبونات، بمنازلهم أو مقار عملهم عن طريق شركة أمان عبر واتس آب على الأرقام التالية: 01028685441 – 01009205907، مقابل سداد 50 جنيه عند التسليم بدون الحضور نهائياً لمقر المشروع».