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مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ندوة عن أهمية التطعيمات لمواجهة كورونا

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مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ندوة عن أهمية التطعيمات لمواجهة كورونا مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ندوة عن أهمية التطعيمات لمواجهة كورونا

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وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 201، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على عقد ندوة عن أهمية التطعيمات وأنواعها المختلفة لمواجهة المستجد وذلك بالتعاون مع كلية الطب.

صرح الدكتور منصور أن الجامعة توفر الكميات اللازمة من اللقاحات لتطعيم أبناءها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الاداري، وذلك لتنفيذ خطة الدولة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية بالجامعة.

وأضاف، أن الجامعة حرصت على تنظيم تلك الندوة للتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا، وتشجيع الجميع على الحصول على اللقاح حفاظاً على سلامتهم، وسعياً للحد من انتشار الفيروس، وتعريفهم بأماكن تلقي اللقاحات داخل الجامعة، وإتاحة الفرصة لهم لعرض ومناقشة استفساراتهم بخصوص تلك التطعيمات.

جاء ذلك في إطار تفعيل خطة تكثيف التوعية ضد فيروس كورونا، وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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