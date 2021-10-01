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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة عزبة النخل

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة عزبة النخل بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة عزبة النخل

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل.

شارك البطريرك في الصلاة اليوم الجمعة الأب يوحنا سعد، والأب متى عبدالمسيح، راعيا الكنيسة، كما ألقى غبطة البطريرك الكلمة الروحية، التي تخللها حوار أبوي مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، حيث أوصاهم بمعايشة كل ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، كما حثهم على أهمية الحضور للكنيسة باستمرار، موكدًا عليهم بأن يشجعوا عائلاتهم على ذلك.

واختتم القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة أبينا البطريرك.

المصرى اليوم

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