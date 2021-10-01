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السيطرة على حريق بأشجار جزيرة الشعير في القناطر

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السيطرة على حريق بأشجار جزيرة الشعير في القناطر السيطرة على حريق بأشجار جزيرة الشعير في القناطر

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في أماكن متفرقة في قطع أشجار واسوار تابعه لوزارة الزراعة والأماكن في القناطر الخيرية دون خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في جزيرة الشعير دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق في مناطق هي الانتاج الحيواني والنباتات الطبية وبساتين الجزيره بجزيرة الشعير، حيث تمت السيطره على الحريق بوجود سيارات تنمية المجتمع المحلي دون وقوع خسائر بالأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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