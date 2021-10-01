"فلكية جدة": الزهرة في أبعد مسافة من الشمس.. الأحد

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الكوكب يحتاج إلى 225 يوماً ليكمل دورة واحدة حولها

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن كوكب الزهرة سيصل يوم الاحد 3 أكتوبر 2021 أبعد نقطة من الشمس (الأوج) على مسافة 0.73 وحدة فلكية (109.206.446 كيلومتراً)، خلال دوران الكوكب حول الشمس والذي يستغرق 225 يوماً ليكمل دورة واحدة حولها.

وقال "أبوزاهرة": مدار الزهرة حول الشمس أقرب ليكون ذا شكل دائري، فالمسافة متغيرة من الشمس بنحو 1.5 % فقط بين نقطتَي الأوج والحضيض، وهذا يجعل مدار الكوكب أكثر دائرية مقارنة بباقي الكواكب في نظامنا الشمسي، والمحصلة أن الكوكب يستقبل نفس مقدار الطاقة تقريباً من الشمس عندما يكون في الحضيض (أقرب مسافة من الشمس) وعند الأوج (أبعد مسافة من الشمس).

وأضاف: يرصد كوكب الزهرة خلال شهر أكتوبر 2021 بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيظهر عالياً فوق الأفق الجنوبي الغربي كنجمة ساطعة للراصد بالعين المجردة، ومن خلال التلسكوب سيكون مضاءً بنسبة 61 % بنور الشمس، وسيبقى فوق الأفق نحو ساعتين وربع بداية هذا الشهر.

وأردف: يدور كوكب الزهرة وكل الكواكب حول الشمس في اتجاه عكس حركة عقارب الساعة، والزهرة كوكب داخلي يقع بين الأرض والشمس لذلك له أطوار مثل القمر.

وكان كوكب الزهرة قد مر بالجانب البعيد من الشمس (الاقتران العلوي) في 26 مارس 2021 ليغادر سماء الفجر ويدخل الى سماء المساء، وخلال هذا الشهر سيصل الى استطالته العظمى الشرقية المسائية من الشمس في 29 أكتوبر 2021 وبعد ذلك في 9 يناير 2022 سيمر الزهرة بين الأرض والشمس (الاقتران الداخلي) ليغادر سماء المساء الى سماء الفجر.