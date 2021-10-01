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خبير طقس يتوقّع: "العاصفة شاهين" تتقدم نحو خلال 72 ساعة

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خبير طقس يتوقّع: "العاصفة شاهين" تتقدم نحو السعودية خلال 72 ساعة خبير طقس يتوقّع: "العاصفة شاهين" تتقدم نحو خلال 72 ساعة
رياح شديدة وأمطار غزيرة تتجاوز 300 ملم

خبير طقس يتوقّع:

توقّع خبير الطقس علي الحربي الأستاذ بكلية الأرصاد بجامعة المؤسس أن تتقدم الكتلة الرطبة للعاصفة "شاهين" نحو المملكة، وهطول أمطار على الربع الخالي والمرتفعات.

وقال "الحربي": "العاصفة شاهين" ومسارها بأمر الله خلال 72 ساعة، بحسب آخر مستجدات قراءة نماذج الطقس"، ومتوقع بأمر الله أن تتقدم نحو مسقط وصحار وشناص، وذلك بصحبة رياح شديدة وأمطار غزيرة ربما تتجاوز 300 ملم".

وتابع "الحربي" على حسابه في "تويتر": "الجميل أن كتلتها الرطبة تتوجه داخل المملكة، وهذا مؤشر خصب لصحاري الربع الخالي والمرتفعات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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