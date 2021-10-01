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سفير المملكة بالإمارات: الرياض تستشرف مستقبلها الباهر في إكسبو دبي 2020

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سفير المملكة بالإمارات: الرياض تستشرف مستقبلها الباهر في إكسبو دبي 2020 سفير المملكة بالإمارات: الرياض تستشرف مستقبلها الباهر في إكسبو دبي 2020
أكد أن المشاركة تسلّط الأضواء على رؤية 2030

سفير المملكة بالإمارات: الرياض تستشرف مستقبلها الباهر في إكسبو دبي 2020

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل أن المشاركة السعودية المتميزة في إكسبو دبي 2020 تعكس ما تتمتع به المملكة من مقومات حضارية وثقافية واقتصادية متنوعة، وتبرز ملامح المستقبل الباهر الذي يندرج في إطار رؤية المملكة 2030 وما ينطوي في مضمونها من مشروعات جبارة وخطط استراتيجية طموحة.

وقال بمناسبة انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل": تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا المعرض الفريد من نوعه بمشاركة 192 دولة ولأول مرة يقام في المنطقة لتكريس قيم الابتكار والتقدم وهما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة".

وأكد "الدخيل" أن المشاركة السعودية بالمعرض تكتسب أهمية بالغة من خلال جناحها الكبير الذي يقع على مساحة 13 ألف متر مربع, لإبراز مكونات المملكة في مختلف الأصعدة الثقافية والتراثية والاقتصادية إضافة إلى رؤيتها المستقبلية, مُشكّلاً صوراً إبداعية لاستكشاف المملكة، واستلهام ماضيها واستشراف حاضرها، مع إظهار رؤيتها الطموحة عبر قالبٍ إبداعي يعكس الثراء الحضاري للمملكة وطبيعتها ومجتمعها المتنوع.

وأشار إلى أن تميز جناح المملكة في إكسبو دبي 2020 بتصميمه الفريد وتنوع ما يعرض فيه من تخصصات وثقافات كان محط إعجاب واهتمام زوار اكسبو في اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هذا التميز جاء باهتمام القيادة وتوجيهاتها منذ البداية لفرق العمل بأن تكون المشاركة السعودية في إكسبو لائقة بمكانة بلادنا وقيمتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف: مما نفتخر به أن جناح المملكة في إكسبو يشارك فيه 300 شاب وشابة من السعوديين، وهم الذين يشرحون لضيوف الجناح بكل احترافية أقسام ونشاطات وفعاليات الجناح.

وقدّم "الدخيل" الشكر لجميع الذين أسهموا بجهد في العمل على تقديم صورة بلادنا بشفافية وحرفية في كل مراحل العمل على الجناح منذ سنتين وحتى انطلاقته مع الافتتاح الرسمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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