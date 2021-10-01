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محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بتطبيق الغلق الشتوي للمحال والمقاهي والمطاعم (المواعيد)

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محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بتطبيق الغلق الشتوي للمحال والمقاهي والمطاعم (المواعيد) محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بتطبيق الغلق الشتوي للمحال والمقاهي والمطاعم (المواعيد)

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه بدءا من اليوم الجمعة سيتم تطبيق المواعيد الجديدة 2021، المتعلقة بفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم، وهى المواعيد المقررة وفق التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات التجارية.

شدد «المحافظ» على رؤساء الوحدات المحلية والمراكز، بالالتزام بتنفيذ قرارات الغلق الشتوي، لجميع المنشآت المستهدفة بقرارات الغلق، ومنها المحال والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 وحتى 10 مساءا – يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية تغلق 11 مساءا، أما المطاعم والكافيهات والبازارات والموجودة بالمولات من 5-12 مساء، ويومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد تغلق الواحدة صباحا .

وقال «المحافظ» أما خدمة التيك أواي تعمل طوال ال 24 ساعة، اما الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية، من 8- 5 مساءا، ويستثني من ذلك محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات.

المصرى اليوم

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