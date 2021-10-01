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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو

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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءه شارع 23 يوليو بداية من شارع ممفيس، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.

كما أكد محافظ بورسعيد أنه تمت إعادة استغلال الأشجار التي تم رفعها من شارع ٢٣ يوليو، وتم وضعها في شارع محمد سرحان أمام المقابر الجديدة، والذى يشهد اعمال تطوير أيضا، وذلك للاستفادة منها وجار أعمال الحفر ووضع طبقة الأساس لتحقيق التوسعات اللازمة بما يضمن تيسير الحركة المرورية بالمنطقة بحي الشرق، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لأهمية الشارع الحيوية.

المصرى اليوم

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