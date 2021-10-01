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نقيب «الفلاحين»: إزالة التعديات سيضيف للرقعة الزراعية نحو90 ألف فدان

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نقيب «الفلاحين»: إزالة التعديات سيضيف للرقعة الزراعية نحو90 ألف فدان نقيب «الفلاحين»: إزالة التعديات سيضيف للرقعة الزراعية نحو90 ألف فدان

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية سوف يضيف للرقعة الزراعية نحو 90 ألف فدان، لافتا ان هذه الأراضي هي ما تم الاعتداء عليها خلال ال10 سنوات الأخيرة فقط .

وأضاف أبوصدام ان الاعتداء على الأراضي الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائي المصري حاضرا وفي المستقبل ويساهم في تفاقم أزمة ارتفاع الاسعار وانتشار العشوائيات، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه سيوفر ملايين الجنيهات التي قد تستنزف حال استصلاح مثل هذه المساحات بالصحراء .

وأكد نقيب الفلاحين أن هذه الأراضي الخصبة القديمة لا يمكن تعويضها بأي حال لأنها تكونت على مدي ملايين السنيين جراء تراكم الطمي القادم عبر نهر النيل من الهضبه الإثيوبية .

وتابع ابوصدام :«إن الدستور المصري ألزم في المادة 29 بالحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، والرئيس عبدالفتاح يولي هذا الملف اهتمام كبير وقد انخفضت حالات التعديات على الأراضي الزراعيه في الفترة الأخيرة انخفاض واضح بعد الإجراءات الصارمه التي اتخذتها الحكومه طبقا للقانون ضد المتعدين على الأراضي الزراعيه بالاضافه إلى التوعيه المستمره باهمية الأراضي الزراعية الخصبه وضرورة الحفاظ عليها».

وأشار أبوصدام أن الاعتداء على الأراضي الزراعية له صور كثيرة، منها البناء عليها أو تجريفها أو استخدامها في غير الزراعه أو حتي بالتبوير، وهذه القضيه تستلزم تكاتف الجميع حكومة وشعبا للحفاظ على اهم ما نملك من موارد طبيعية .

المصرى اليوم

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