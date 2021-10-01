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أشرف بن شرقي النجم المغربي لاعب الزمالك أصبح ملف تجديد عقده مع النادي الأبيض معقداً للغاية خاصة في ظل العروض الخليجية التى تحيط بالنجم المغربي بن شرقي. وكشفت قناة الزمالك، عن رغبة اللاعب أشرف بنشرقي نجم الفريق بعدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

خالد الغندور، كشف خلال برنامجه على قناة الزمالك هروب بن شرقي من التجديد: وقال: "اللجنة الحالية تعمل على تجديد عقد بنشرقي، وهو لاعب موهوب ورائع، التجديد له أهم بكثير من استقدام لاعبين جدد، بنشرقي لا يريد التجديد للزمالك، رغبة اللاعب أهم نقطة في هذا الملف ".

أضاف: "توجد أندية تغري بنشرقي بالمال، لكن اللاعب حتى الآن يرغب في التواجد خارج مصر والحياة في دولة أخرى مثل الإمارات، جمهور الزمالك كان حزينًا لعدم تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، النجم التونسي لم يظهر بالمستوى المنتظر مع الدحيل، هناك أنباء بأن المدرب لا يفضل تواجده، ولكن في النهاية احترم الجميع رغبة ساسي".