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البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية بالمكسيك

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البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية بالمكسيك البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية بالمكسيك

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص زكريا البراموسي كاهن الكنيسة القبطية بالمكسيك.

وأعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية، أن البابا اطمئن خلال اللقاء على خدمة المصريين هناك، حيث قدم تقريرًا عن خدمته أورد فيه أنه قام ببناء كنيسة جديدة في منطقة غالبية سكانها من السكان الأصليين «الهنود الحمر» ، تمهيدًا لسيامة كاهن يخدم هذه المنطقة التي تعتبر بعيدة عن العاصمة مكسيكو سيتي، التي يخدم بها القمص زكريا.

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