الجيش الإسرائيلي يكشف كيف فتت الأسرى الفلسطينيين 29 مترًا من أرضية السجن الخرسانية

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ظلت إسرائيل تبحث وتنقب عن الأسلوب الطريف والفريد الذي نجح من خلاله6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، شديد الحراسة، في السادس من سبتمبر الماضي وذلك عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة.

وخرج الفسطينيون من السجن في عملية وصفت بأنها «اسطورية»، إلا أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، نحو أسبوعين من عملية الهروب.

لكن ظل لغز الهروب من خلال تفتيت الأسرى الفلسطينيين الستة أرضية السجن الخرسانية، والتي كانت سببا في فرارهم يثير حيرة السلطات حتى توصلت إلى السر.

وفي هذا السياق نشرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، تقريرا مطولا في هذا الشأن، موضحة أن وحدة «يهلوم» الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي أجرت تحقيقا حول عملية الهروب، كشفت أنه من المرجح استخدام الأسرى الستة «حامض» أو مياه غازية مثل «الكوكاكولا» في تفتيت أرضية السجن الخرسانة، وهي الأرضية التي تقع أسفل الحفرة التي استغلها الأسرى لحفر النفق من قلب زنزانة الأسر نفسها.

و لفت التقرير إلى أن وحدة «يهلوم» الهندسية تضطلع في الوقت الراهن بعمليات فحص دقيقة داخل السجون المختلفة، بغرض البحث عن أي أنفاق أخرى.

وقال مراسل القناة العبرية، إن الأسرى قاموا بحفر ٢٩ مترا من النفق الذي يبلغ طوله حوالي ٣٥ مترا، بينما الأمتار الأخرى كانت في الفراغات الموجودة أسفل السجن، بحسب تقرير لوكالة «معا»الاخبارية الفلسطينية اليوم.

وأشار إلى أن الأسرى قاموا باستخراج حوالي ٥ أو ٦ أكواب من التراب خلال حفر النفق.