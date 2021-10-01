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"قضية الـ 3 أعوام" تُحسم بإلزام "سنابيّة" شهيرة باعتذار لمركز طبي بالرياض

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"قضية الـ 3 أعوام" تُحسم بإلزام "سنابيّة" شهيرة باعتذار لمركز طبي بالرياض "قضية الـ 3 أعوام" تُحسم بإلزام "سنابيّة" شهيرة باعتذار لمركز طبي بالرياض
قرار من لجنة النظر في المخالفات بـ"الإعلام" يؤكّد ما بدر منها من خطأ وإساءة

اعتذرت مشهورة "سناب شات" لأحد المراكز الطبية بالرياض، إثر قضية رفعها المركز ضدّها قبل نحو 3 سنوات، وبعد مداولاتٍ للقضية صدر الحكم بالاعتذار للمركز عن أيّ خطأ أو إساءة أو تجاوز.

وكان المركز الطبي قد رفع قضية عليها بعد أن نشرت ضده، حتى صدر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام، بإلزامها بالاعتذار للمركز عن كل خطأ أو إساءة أو تجاوز ورد منها عبر حسابها على السناب شات ضد المركز.

تأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من التجاوزات بدأت تزدحم بها فضاءات ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعرّضت لها جهات وأفراد من عدد من نشطاء ومشاهير ومشهورات هذه المنصات لدوافع وأسباب مختلفة، بعضها من باب الجهل بالأنظمة التي تصنف بعض هذه الممارسات ضمن جرائم المعلوماتية أو التشهير بالجهات والأشخاص أو الإساءة لهم عبر هذه المنصات، في الوقت الذي تصاعدت فيه أصوات مجتمعية بين فترة وأخرى مطالبة بضرورة مضاعفة العقوبات بحق هؤلاء لوقف ممارساتهم الخاطئة بحق الغير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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