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رصد عدداً من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 18 حتى 24 صفر 1443هـ، الموافق 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2021م.

وأشار المقطع إلى أنه تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس الهيئة العُليا للأمن الصناعي، تُنظم الهيئة العُليا للأمن الصناعي بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر بمدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 29 صفر 1443هـ.

وتضمن الفيديو أن المديرية العامة لحرس الحدود وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظمان ورشة عمل تحت عنوان "أمن الموانئ" حرس الحدود ودوره في البحث والإنقاذ البحري بمشاركة (120) مشاركاً من 12 دولة عربية.

وذكر المقطع أن الأمن العام رصد خلال الأيام الماضية عدداً من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة، وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وجاء فيه أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت منذ صدور الأمر السامي بتأسيسها كقطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية في عام 2019م أكثر من 3725 مخالفة بيئية، كما باشرت مهامها في 7 محميات ملكية، إضافة إلى انتشارها في محمية شرعان بمحافظة العلا ومتنزه السودة بمنطقة عسير.

وتضمن المقطع كذلك أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق: مكة المكرّمة، وعسير، والمنطقة الشرقية، ونجران، والجوف، والباحة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 3145 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمكنت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) من ضبط 15693 مخالفاً، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 15 /2/ 1443هـ.

وتضمن المقطع الإشارة إلى رصد 19870 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 12 حتى 18 /2/ 1443هـ.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 322938 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، بمعدل 46134 اتصالاً لكل يوم.