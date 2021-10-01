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وزارة الداخلية : التحصين بجرعتين شرط لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

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وزارة الداخلية : التحصين بجرعتين شرط لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر وزارة الداخلية : التحصين بجرعتين شرط لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

وزارة الداخلية : التحصين بجرعتين شرط لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن اشتراط التحصين ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.
وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه.
ولغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ فقد تقرر ما يلي:
أولاً: اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:
1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.
2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.
4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
ثانياً: يستثنى مما ورد أعلاه في البند (أولاً)؛ الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.
وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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