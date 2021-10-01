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طقس نهاية الأسبوع حار نهارا معتدل ليلا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:55 مساءً
إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:54 مساءً
"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:54 مساءً
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:54 مساءً
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:54 مساءً
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:54 مساءً
قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد.. الناس حدفولهم موز و مدايقوش حد
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:53 مساءً
روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:48 مساءً
محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:48 مساءً
جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. العثور على كمية كبيرة من الأموال داخل غرفة سرية في مصر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 01 أكتوبر 2021 02:13 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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