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«هدارة»: الغاز الطبيعي يمثل 75% من الإنتاج العالمي المخصص للهيدروجين

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«هدارة»: الغاز الطبيعي يمثل 75% من الإنتاج العالمي المخصص للهيدروجين «هدارة»: الغاز الطبيعي يمثل 75% من الإنتاج العالمي المخصص للهيدروجين

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قال المهندس شريف هدارة، وزير البترول الأسبق، إن الهيدروجين الأخضر، وقود عالمي خفيف وعالي التفاعل، من خلال إجراء عملية كيميائية، تعرف بالتحليل الكهربائي لفصل الهيدروجين من الأكسجين في ، وإذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فستنتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي، مضيفًا أنه يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في السيارات، والشاحنات الكهربائية، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، وسفن الحاويات التي تعمل بالأمونيا السائلة المصنوعة من الهيدروجين، ومصافي الفولاذ التي تحرق الهيدروجين كمصدر للحرارة، بدلًا من الفحم.

وأضاف «هدارة»، خلال مشاركته في حلقة نقابة المهندسين النقاشية عن مستقبل الطاقة في ، أن الغاز الطبيعي حاليا يعتبر مصدرا أساسيا لإنتاج الهيدروجين، حيث يمثل حوالي 75% من الإنتاج العالمي السنوي المخصص للهيدروجين.

وأوضح أنه مع تزايد المخاوف من التغيير المناخي، ولتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتكاليف المتناقصة للكهرباء المتجددة، وتكنولوجيا المحلل الكهربائي، بالإضافة إلى العديد من السيارات المدعومة، يكتسب الطلب على الهيدروجين الأخضر، ما يصل إلى 25% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول 2050.

فيما أكد الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، أن الطاقة محور من محاور رؤية مصر 2030، والجميع في مصر مهتم بهذا الملف، مؤكدًا على أن معهد بحوث البترول سيكون عضوًا فعالًا في وضع آلية نسير عليها تواكب رؤية مصر، من خلال تبادل الأفكار والمعلومات.

وقال مدير معهد بحوث البترول، إن نقابة المهندسين تقوم بدور مؤثر وفعال في نشر مفهوم العمل تحت عباءة الفكر والبحث العلمي، والذي هو أمل مصر، مما سيؤدي إلى مزيد من التقدم لبلدنا، مقدِّمًا للمسئولين عنها، الشكر والتقدير، على تنظيم مثل هذه الفعاليات ورفع شعار «معًا نستطيع».

المصرى اليوم

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