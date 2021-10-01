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إزالة 17 حالة تعدى على مساحة 588 م شرق مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

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إزالة 17 حالة تعدى على مساحة 588 م شرق مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد إزالة 17 حالة تعدى على مساحة 588 م شرق مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لعدد 17 حالة تعد على مصرف بحر البقر في منطقة حوض الحجايزة بإجمالى مساحة 588 شرق المصرف، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال ٦ أشهر، وذلك لمنع إهدار الموادر المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والاراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد في أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتا أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.

المصرى اليوم

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