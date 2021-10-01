★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بعد فترة من الغياب عن التواجد عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت خلالها حسابها الرسمي على «فيسبوك» عادت الفنانة رانيا يوسف لتتواجد على السوشيال ميديا وتتصدر تريند «جوجل» حيث اعلنت عن تلك العودة من خلال فيديو بثته عبر حساب جديد أطلقته دون أن تكشف سبب غلقها للحساب القديم أو إطلاق آخر جديد..أو اسباب غيابها لفترة..وكان آخر ظهور ل«رانيا» خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله وهي ترقص بصحبة الراقصة جوهرة في أحد الحفلات الخاصة والذي عرضها لانتقادات كبيرة.

وخلال الفيديو الذي اطلقته عبر حسابها الجديد ظهرت رانيا يوسف بفستان قصير أصفر اللون منفوش وواسع وتمايلت به وطالبت متابعيها بمتابعتها على حساب جديد مشيرة إلى أن تلك هي الصفحة الرسمية الوحيدة المتعمدة لها وأنها ستلاحق الحسابات الوهمية التي تعمل تحت اسمها استغلالا لشهرتها وقالت خلال الفيديو لمتابعيها: «وحشتوني..بعد ماغبت عنكم فترة طويلة».

وتعرضت رانيا يوسف خلال الصيف الماضي إلى انتقادات واسعة حين نشرت صورا لها خلال إجازتها في إسبانيا مع مدير نادي برشلونة.

رانيا يوسف و جوهرة - صورة أرشيفية

وعادت رانيا يوسف، للسوشيال ميديا بعد غياب حيث أطلقت صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة.

وانتهت رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل«الآنسة فرح»، بينما تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل «المماليك» استعداداً لعرضه في موسم الشتاء.

وحققت رانيا يوسف نجاحًا ببطولتها مسلسل«الآنسة فرح»، الذي عرض منه عدة أجزاء خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرض الجزء الرابع لمتابعة ردود أفعال جمهورها.

«الآنسة فرح» من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبدالرسول، وتامر فرج، ومجموعة آخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.

في حين مسلسل «المماليك»، لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.