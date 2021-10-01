القبض على شخص وزوجته احتالا على سيدة بزعم ترشيحها لشغل إحدى الوظائف بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، لقيامهما بالنصب على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم ترشيحها لشغل إحدى الوظائف.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه، مدعيًا علاقاته ونفوذه بعدد من الشخصيات وقدرته على ترشيحها لشغل إحدى الوظائف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وقيامهما بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقوة علاقاتهما ببعض الشخصيات، وقاما بالاحتيال على الشاكية بزعم قدرتهما على ترشيحها لتولي إحدى الوظائف، وتمكنا من الاستيلاء منها على قرابة 900 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 100 ألف جنيه على الحساب البنكي للثانية بزعم كونها زوجة أحد المسؤولين، وكذلك حصولهما على عقد بيع شقة مملوكة للشاكية تقدر قيمتها بمليوني جنيه والتى قامت المتهمة الثانية بموجبه بالتقديم على قرض بمبلغ مليون و500 ألف جنيه بضمان الشقة بقصد الاستيلاء عليه بالكامل.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.