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حملات أمنية لضبط تجار المخدرات بالمحافظات

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حملات أمنية لضبط تجار المخدرات بالمحافظات حملات أمنية لضبط تجار المخدرات بالمحافظات

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الحملات من ضيط كمية من مخدر الإستروكس وعدد من الهواتف المحمولة وقطعتى سلاح أبيض بحوزة شخصين بالقاهرة.

وفى الجيزة، تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وعدد من الهواتف المحمولة وميزان حساس بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.

وفى البحيرة، تم ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيروين وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وعدد من الهواتف المحمولة، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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