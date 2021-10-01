أخبار عاجلة

طقس نهاية الأسبوع حار نهارا معتدل ليلا -
إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب -
"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد.. الناس حدفولهم موز و مدايقوش حد -
روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا -
محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد -
جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي بالشرقية

Print
ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي بالشرقية ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة إصابة مزارع بطلق نارى وسرقة سيارة كرهاً عنه بالشرقية.

وتبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها مزارع، بمحافظة الشرقية مصاب بكسر بالساق إدعاء طلق ناري.

وبسؤال شقيقه قرر أنه حال سيره رفقة المصاب بسيارة نقل قيادة المُصاب مُحملة برؤوس ماشية بطريق منيا القمح/بنها فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى أحدهم يحمل سلاح نارى بندقية آلية بإعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيار نارى فأحدث إصابته وإستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديريتى أمن القاهرة، والقليوبية وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائديها وفى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى وسيارة ملاكى وأرشدوا عن 2 رأس ماشية المُبلغ بسرقتهما، والبندقية الآلية المستخدمة في إرتكاب الواقعة والسيارة المُبلغ بسرقتها والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين أنها مُستأجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات

رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار

رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار

عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني»

عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني»

وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية

وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية