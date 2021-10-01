ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي بالشرقية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة إصابة مزارع بطلق نارى وسرقة سيارة كرهاً عنه بالشرقية.

وتبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها مزارع، بمحافظة الشرقية مصاب بكسر بالساق إدعاء طلق ناري.

وبسؤال شقيقه قرر أنه حال سيره رفقة المصاب بسيارة نقل قيادة المُصاب مُحملة برؤوس ماشية بطريق منيا القمح/بنها فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى أحدهم يحمل سلاح نارى بندقية آلية بإعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيار نارى فأحدث إصابته وإستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديريتى أمن القاهرة، والقليوبية وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائديها وفى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى وسيارة ملاكى وأرشدوا عن 2 رأس ماشية المُبلغ بسرقتهما، والبندقية الآلية المستخدمة في إرتكاب الواقعة والسيارة المُبلغ بسرقتها والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين أنها مُستأجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.