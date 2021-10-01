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السفارة الأفغانية بالرياض: المملكة وافقت على تسيير رحلات "استثنائية" من إلى كابل

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السفارة الأفغانية بالرياض: المملكة وافقت على تسيير رحلات "استثنائية" من السعودية إلى كابل السفارة الأفغانية بالرياض: المملكة وافقت على تسيير رحلات "استثنائية" من إلى كابل
لشركة الخطوط الجوية الأفغانية "آريانا".. تبدأ قريباً

السفارة الأفغانية بالرياض: المملكة وافقت على تسيير رحلات

أعلنت السفارة الأفغانية في العاصمة الرياض، أن الجهات المختصة بالمملكة وافقت على السماح لشركة الخطوط الجوية الأفغانية "آريانا" بتسيير رحلات "استثنائية" من المملكة إلى كابل.

السفارة أوضحت في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك" أن السعودية وافقت على تسيير "آريانا" تسع رحلات استثنائية؛ وذلك بهدف مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم؛ بسبب جائحة .

ومن المقرر، حسب البيان، أن تسير هذه الرحلات في الأيام القليلة القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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