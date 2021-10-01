أخبار عاجلة

طقس نهاية الأسبوع حار نهارا معتدل ليلا -
إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب -
"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد.. الناس حدفولهم موز و مدايقوش حد -
روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا -
محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد -
جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اتوبيس حملة «معا _ نطمئن سجل الآن» يجوب شوارع الأقصر

Print
اتوبيس حملة «معا _ نطمئن سجل الآن» يجوب شوارع الأقصر اتوبيس حملة «معا _ نطمئن سجل الآن» يجوب شوارع الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الأقصر إقبالا كبيرا من المواطنين على مختلف أماكن التسجيل التي تم توفيرها ضمن فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن، وتم تحديد نادي المدينة المنورة على أن يتم التسجيل للراغبين بميدان صلاح الدين، وفي البياضية جنوب الأقصر.

ويتم التسجيل والتطعيم بمركز شباب البياضية، وفي القرنة غرب الأقصر، يتم التسجيل بجوار معدية الأهالى والتطعيم بمركز شباب البعيرات، كما يتم التسجيل في أرمنت أمام مجلس المدينة والنطعيم بنادى الشبان المسبحيين، وفى اسنا جنوب الاقصر، يتم التسجيل امام المعهد الفنى، والتطعيم يتم بمركز شباب السلام، وفى شمال الأقصر يتم التسجيل في موقف الزينية والتطعيم بمركز شباب الزينية بحرى ..

حملة تطعيمات كورونا

وأشاد الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحه بالأقصر بدور الفرق التثقيفية ودورهم في حمله «معا_نطمئن.. سجل الان»، كما أثني على الجهود التي يبذلها فرق التواصل المجتمعي والفرق التثقيفية ودورهم التوعوي حول سرعه التسجيل لتلقي لقاح المستجد وأهميته في التقليل من حدة مخاطر الاصابة بالاضافه إلى دورهم في تعزيز التوعية المجتمعية التي تنعكس على سلوكيات إيجابية ترفع من مستوى الصحي للمواطنين، وتزيد من الوعي المجتمعي ..

حملة تطعيمات كورونا

كما أوضحت الدكتورة الهام محمد وكيل المديرية على أن الفرق الطبية ملتزمة بكافه الإجراءات الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم والتيسير على المواطنين بسرعة إجراء التسجيل والتطعيم في الأماكن المحددة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و 2377 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و 2377 إصابة بفيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا