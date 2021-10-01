اتوبيس حملة «معا _ نطمئن سجل الآن» يجوب شوارع الأقصر

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تشهد الأقصر إقبالا كبيرا من المواطنين على مختلف أماكن التسجيل التي تم توفيرها ضمن فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن، وتم تحديد نادي المدينة المنورة على أن يتم التسجيل للراغبين بميدان صلاح الدين، وفي البياضية جنوب الأقصر.

ويتم التسجيل والتطعيم بمركز شباب البياضية، وفي القرنة غرب الأقصر، يتم التسجيل بجوار معدية الأهالى والتطعيم بمركز شباب البعيرات، كما يتم التسجيل في أرمنت أمام مجلس المدينة والنطعيم بنادى الشبان المسبحيين، وفى اسنا جنوب الاقصر، يتم التسجيل امام المعهد الفنى، والتطعيم يتم بمركز شباب السلام، وفى شمال الأقصر يتم التسجيل في موقف الزينية والتطعيم بمركز شباب الزينية بحرى ..

حملة تطعيمات كورونا

وأشاد الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحه بالأقصر بدور الفرق التثقيفية ودورهم في حمله «معا_نطمئن.. سجل الان»، كما أثني على الجهود التي يبذلها فرق التواصل المجتمعي والفرق التثقيفية ودورهم التوعوي حول سرعه التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وأهميته في التقليل من حدة مخاطر الاصابة بالاضافه إلى دورهم في تعزيز التوعية المجتمعية التي تنعكس على سلوكيات إيجابية ترفع من مستوى الصحي للمواطنين، وتزيد من الوعي المجتمعي ..

حملة تطعيمات كورونا

كما أوضحت الدكتورة الهام محمد وكيل المديرية على أن الفرق الطبية ملتزمة بكافه الإجراءات الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم والتيسير على المواطنين بسرعة إجراء التسجيل والتطعيم في الأماكن المحددة.