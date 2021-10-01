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ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

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ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، أحد الأشخاص بسوهاج، لممارسته الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج وإعادة بيعها مرة أخرى بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية (محلية وأجنبية)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم.

المصرى اليوم

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