ضبط شخصين احترفا الاتجار بالأدوية والمنشطات المهربة من الخارج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، شخصين لقيامهما بالاتجار في الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصـرح بتداولها بالأســواق وغير مسجلة ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها، واتخاذه من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وكراً لممارسة ذلك النشاط، وتحتفظ بداخلها على كميات كبيرة من تلك الأدوية والمنشطات.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهمة وضبطها، وبتفتيش الشقة عثرت القوات على 31،440 ألف قرص منشط، وزجاجة تحتوي على كمية من الزئبق الأبيض والذي يتم استخدامه في أجهزة قياس الضغط، وترمومتر قياس حرارة، هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينها وبين العديد من عملائها تدل على نشاطها، فيما قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 750 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الشرقية، والذي تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات الدالة على نشاطه الذي أقر بممارسته له بالاشتراك مع المتهمة الأولى.