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كشف غموض سرقة 850 ألف جنيه من موظف بشركة منظفات بالشرقية

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كشف غموض سرقة 850 ألف جنيه من موظف بشركة منظفات بالشرقية كشف غموض سرقة 850 ألف جنيه من موظف بشركة منظفات بالشرقية

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كشفت أجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من مندوب شركة منظفات بالشرقية بالإكراه، حيث تم ضبط المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من بائع بشركة لتجارة المنظفات الصناعية، أنه عقب إستلامه مبلغ مالى 850 ألف جنيهاً من مقر الشركة داخل حقيبة لتوريده إلى أحد البنوك وحال سيره بدراجته النارية بإحدى الطرق بدائرة المركز إعترضه 4 مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين وهددوه بأسلحة نارية وبيضاء وإستولوا منه على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 7 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بعلم أحد المتهمين بمواعيد توريد المبالغ النقدية للبنك لسابقة عمله بالشركة وفصله لسوء سلوكه، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة نظير إقتسام المبلغ المالى المستولى عليه والفرار بإستخدام إحدى السيارات، وفى سبيل ذلك أعدوا سلاح نارى و2 سلاح أبيض ودراجتين ناريتين مُستأجرتان، وسيارة ربع نقل.

وبإرشادهم تم ضبط جزء من المبلغ المالى وسلاح نارى والدراجتين الناريتين وسلاح أبيض والسيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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