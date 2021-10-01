إسرائيل: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا مصحوبة بنسبة من الأعراض الجانبية كالتعب والضعف

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نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، بيانات جديدة تتعلق بسلامة الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، حيث أظهرت المعطيات أن الجرعة الثالثة من اللقاح مصحوبة بنسبة من الأعراض الجانبية، كالتعب والضعف والألم الموضعي في منطقة الحقن، أقل من الجرعتين الأولى والثانية.

وتقوم وزارة الصحة بشكل منهجي بجمع معلومات عن الآثار الجانبية وتطابقها مع المعلومات التي تم جمعها في بلدان أخرى من العالم، وبعد التجارب السريرية التي أجريت على اللقاحات تبين أن هناك توافقا مع نتائج الهيئات العلمية والطبية الرائدة في العالم بأن اللقاحات آمنة وفعالة والآثار الجانبية نادرة وخفيفة وعابرة.

وأصيب 11 مراهقا بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم، كما تم الإبلاغ عن 25 حالة حرجة يتم التعامل معها من قبل لجنة خاصة من وزارة الصحة، ولكن بشكل عام تم الإبلاغ عن آثار جانبية بعد الجرعة الثالثة أقل بكثير من تلك التي كانت بعد الجرعتين السابقتين.

وبدأت إسرائيل في 30 يوليو الماضي، في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح «فايزر» للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتم تطعيمهم قبل 5 أشهر بالجرعة الثانية، واعتبارا من 13 أغسطس الماضي تم تخفيض العمر إلى 50 عاما.

ووافقت وزارة الصحة الإسرائيلية، في 20 أغسطس الماضي، على توصية لجنة خبراء الوزارة التي اقترحت تخفيض العمر الأدنى لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح «فايزر» ضد كورونا من 50 عاما إلى 40 عاما.