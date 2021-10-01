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مهلة 9 أشهر لسداد القيمة الايجارية للمستثمرين بالمجمع الصناعي بالأقصر

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مهلة 9 أشهر لسداد القيمة الايجارية للمستثمرين بالمجمع الصناعي بالأقصر مهلة 9 أشهر لسداد القيمة الايجارية للمستثمرين بالمجمع الصناعي بالأقصر

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أعلنت محافظة الأقصر، أن اللواء أ.ح مهندس محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أصدر قرارا بمنح الوحدات الصناعية المخصصة للمستثمرين بنظام الايجار بالمجمعات الصناعية بمحافظات (الغربية ـ الاسكندرية ـ بني سويف ـ البحر الأحمر ـ سوهاج ـ الأقصر ـ المنيا) مهلة سماح لسداد القيمة الايجارية.

وأوضحت في بيان اليوم، أن المهلة قدرها 9 أشهر تبدأ من تاريخ محضر استلام الوحدة ودون اخلال بأية شروط أخرى واردة بكراسة الشروط الخاصة بالطرح.

ويسري القرار على المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر، الذي يقع في منطقة البغدادي، ومقام على مساحة 49،17 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384م نموذج «أ»، ومساحة 432م نموذج «ب»، لمشروعات القطاعات الصناعية «هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، ويضم المجمع خدمات» مسجد ـ بنك ـ مطعم وكافيتريا ـ مبنى إداري ـ مبنى معارض ـمنفذ بيع وسوبر ماركت«.

المصرى اليوم

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