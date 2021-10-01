فني صيانة يستولى على أموال عملاء الشركة عمله بفواتير تحصيل مزورة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط فني صيانة بإحدى شركات الأنظمة التكنولوجية وماكينات عد النقود، لاستيلائه على مبالغ مالية من عملاء الشركة بموجب فواتير تحصيل مزورة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا بقيام فني أجهزة بإحدى شركات الأنظمة التكنولوجية وماكينات عد النقود، بالاستيلاء على مبالغ مالية من العملاء بزعم إجراء عمليات صيانة للماكينات وأنه مفوض من قبل الشركة بذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها فني صيانة بالشركة، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، إذ استغل طبيعة عمله بالشركة كفني صيانة وعلمه بالشركات الخاصة التي تم توريد ماكينات لها وقام بإجراء الصيانات لهؤلاء العملاء خلسة دون علم مسؤولي الشركة مقر عمله وتحصل منهم على مبالغ مالية بموجب فواتير تحصيل مزورة نظير التعاقدات والصيانات الدورية وبدل الانتقالات، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي في تزوير الفواتير والمحررات المنسوبة للشركة مقر عمله ومهرها ببصمات أختام مقلدة لذات الجهة، ثم يستولى على التعاقدات التي تُسلمها الشركة له وتكلفه بالتوجه بها إلى بعض من عملائها لتجديد تعاقداتهم بشأن الصيانات السنوية للأجهزة المبيعة لهم من الشركة، ثم يزعم لمسؤولي الشركة مقر عمله عـدم رغبة العمـلاء في تجديد تـلك التعـاقـدات السنوية.

وتمـكن المتهم من خلال نشــاطه الإجرامي من الاستيلاء على مبالغ مالية بإجمـالي 750 ألف جنيه تقريباً من العديد من عملاء الشركة.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة عمله، وبإرشاده تم ضبط المحررات المزورة بمحل سكنه، عبارة عن كمية كبيرة من فواتير تحصيل نقدية منسوبة للشركة خالية البيانات ومعدة للتزوير، وتقارير صيانة وإصلاح وتشغيل مزورة، وعقود الصيانة، ومقايسات أعمال، وشهادات ضمان، وأوراق استرداد مصاريف انتقال، وأوراق عليها اسم وشعار وبيانات الشركة خالية البيانات، و4 أكلاشيهات باسم الشركة، ولاب توب، وطابعة.

وبفحص جهاز اللاب توب تبين أنه محمل بصور من المستندات المضبوطة وبرنامج تعديل الصور، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وأضاف بقيامه بتزوير المحررات والمستندات باستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط.