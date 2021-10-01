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إزالة أعمال حفر على مساحة 175 مترا من الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة أعمال حفر على مساحة 175 مترا من الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر إزالة أعمال حفر على مساحة 175 مترا من الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح أنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية منطقة مسجد الشهيد محمد رأفت بارمنت الحيط ..

وأضاف أنه تم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة ..

موضحا أن ذلك ياتى في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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