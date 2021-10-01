ضبط 19 ألف قرص «أبتريل» قبل تهريبها في السلوم

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 19 ألف قرص «أبتريل» مؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومدرجة على جداول المخدرات قبل تهريبها خارج البلاد.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانى نشاط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول يعتزم القيام بتهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات مستخدماً سيارة، وقيامه بإعداد مخزن سرى لإخفاء المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلوم، أمكن ضبطه حال إستقلاله السياره أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم، وضبط بحوزته 19 ألف قرص «أبتريل» مخبأه بمخازن سرية بالسيارة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.