إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 72 فدان أملاك دولة بإسنا جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية النمسا، وذلك ضمن الموجة ال ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة زراعات وأسوار ومباني في المهد لعدد 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في محيط 72 فدان و4 قراريط بناحية حاجر النمسا، كما تم إزالة 9 حالات مخالفة بمساحة 2695 متر عبارة عن تعدي ببناء أسوار ومباني بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على أراضي أملاك دولة دون سند من القانون بناحية النمسا .

شارك في الحملة صباح منصور، وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المركز، واحمد الطيب مدير الادارة العامة لأملاك الدولة، محمد عشري رئيس قرية النمسا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء الدكتور ولاء رضوان، والعقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد احمد قورة نائب رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.