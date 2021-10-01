أخبار عاجلة

طقس نهاية الأسبوع حار نهارا معتدل ليلا -
إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب -
"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد.. الناس حدفولهم موز و مدايقوش حد -
روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا -
محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد -
جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 72 فدان أملاك دولة بإسنا جنوب الأقصر

Print
إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 72 فدان أملاك دولة بإسنا جنوب الأقصر إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 72 فدان أملاك دولة بإسنا جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية النمسا، وذلك ضمن الموجة ال ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة زراعات وأسوار ومباني في المهد لعدد 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في محيط 72 فدان و4 قراريط بناحية حاجر النمسا، كما تم إزالة 9 حالات مخالفة بمساحة 2695 متر عبارة عن تعدي ببناء أسوار ومباني بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على أراضي أملاك دولة دون سند من القانون بناحية النمسا .

شارك في الحملة صباح منصور، وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المركز، واحمد الطيب مدير الادارة العامة لأملاك الدولة، محمد عشري رئيس قرية النمسا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء الدكتور ولاء رضوان، والعقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد احمد قورة نائب رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا

روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا

محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد

جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا

جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر