تحرير 10 محاضر تموين وضبط مستلزمات طبية مجهولة بأرمنت غرب الأقصر

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قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالأقصر، بحملة تموينية تفتيشية بناحية مركز أرمنت بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبالاشتراك مع إدارة تموين أرمنت بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخابز البلدية، عبارة عن تحرير عدد 2 محضر أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وأنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، وعدد 2 محضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة.

وأضافت أنه في مجال الأسواق، تم تحرير 4 محاضر ومنها محل مستلزمات طبية بارمنت الوابورات وبالتفتيش داخل المحل تم ضبط، 400 سرنجة حجم 5 مل، 300 سرنجة حجم 10 مل, 600 سرنجة حجم 3 مل, 50 قسطرة بول عادية, عدد 24 علبة ماء اكسجين, 60 كيس قطن طبى ماص, عدد 8 ماسك بالون, بدون فواتير أو أي مستندات تدل على مصدر الحيازة.

وتم قيد المحضر رقم 12103 جنح مركز أرمنت لسنة 2021 ضدد المدعو «ح.م.ح» وتم عرضه على النيابة العامة المختصة.