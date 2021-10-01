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مدير "تعليم جدة" يدشّن فعاليات "كلنا نقدرك" تقديراً للمعلم

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تقديم ألفي هدية للمعلمات وتنظيم رحلة بالدراجات بالمحافظة

مدير

دشّن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، مساء أمس الخميس، الفعاليات التي تنظمها جمعية المبادرات المتميزة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة احتفاءً باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "كلنا نقدرك"، بأحد المراكز التجارية الشهيرة بجدة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية غسان السليمان وأعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال.

وقدّم المسعودي شكره لرئيس وأعضاء جمعية المبادرات المتميزة على مبادرتهم الرائعة وتقديرهم للمعلمين والمعلمات.

وثمّن مثل هذه الشراكات المجتمعية الإيجابية، والتي تهدف لتحفيز ودعم صناع المستقبل ومربي الأجيال في أداء مهنتهم الجليلة وتقديراً لجهودهم، وعقب التدشين شارك مدير عام تعليم جدة رئيس وأعضاء الجمعية في الكتابة على جدارية "كلنا نقدرك".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة أسامة الخريجي: الجمعية حرصت على المساهمة في الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ومشاركة المجتمع كافة في ذلك.

وأضاف: الفعاليات مستمرة حتى الخامس من أكتوبر القادم وذلك من منطلق التقدير لصناع أجيال المستقبل وسواعد الغد.

وأردف: الجمعية أبرمت العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم خصومات للمعلمين والمعلمات في عدد من المتاجر الشهيرة إضافة لتنظيم عدد من الفعاليات المتمثلة في المسابقات اليومية وتقديم 2000 هدية للمعلمات وتنظيم رحلة بالدراجات تجوب محافظة جدة وتحمل شعار "كلنا نقدرك"، وارتداء المشاركين في تنظيم الفعاليات لقبّعات تحمل عبارات التقدير والثناء للمعلمين والمعلمات.

وشهدت الفعاليات إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من مختلف أطياف المجتمع الذين حرصوا على المشاركة فيها وتستمر حتى الخامس من أكتوبر القادم الموافق لليوم العالمي للمعلم.

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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