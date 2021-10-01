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المعهد الصناعي والكلية التقنية بشرورة يحتفلان باليوم الوطني 91‎

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الفقرات اشتملت على أوبريت والعرضة وأفلام وثائقية

المعهد الصناعي والكلية التقنية بشرورة يحتفلان باليوم الوطني 91‎

نظّم المعهد الصناعي وفرع كلية التقنية بشرورة احتفالات باليوم الوطني91 برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي.

وحضر الحفل مدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحمن بن عايض الاسمري ومدير المعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية بشروره أحمد آل دهوي ومنسوبو المعهد والكلية.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تحدث "آل دهوي" قائلاً: اننا نحتفل بذكرى عزيزه علينا جميعاً تحمل بين بين طياتها الماضي العريق الذي بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز وامتد بالملوك من بعده.

وثمّن محافظ شرورة فعاليات المعهد والكلية في احتفال اليوم الوطني، مشيداً بجهود منسوبي المعهد والكلية موظفين ومدربين ومتدربين.

وشهد الحفل عدداً من الفقرات الوطنية وأوبريت والعرضة السعودية وأفلام وثائقية.

وأطلقت الكلية بهذه المناسبة عدداً من الفعاليات؛ أبرزها تفعيل مبادرة التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وألقيت قصيدة شعرية بحب الوطن ثم قام المحافظ بتكريم المدربين والمتدربين المتميزين خلال العام الماضي.

وفي ختام الاحتفال قدم مدير المعهد والكلية الشكر والعرفان للمحافظ؛ لمشاركته أبناءه الطلاب فرحتهم باليوم الوطني، ودعمه المستمر المتواصل في برامج التعليم كافة.

المعهد الصناعي والكلية التقنية بشرورة يحتفلان باليوم الوطني 91‎

المعهد الصناعي والكلية التقنية بشرورة يحتفلان باليوم الوطني 91‎

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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