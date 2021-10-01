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الأول من نوعه في المملكة.. "التجارة" تصدر سجلاً تجاريًا للإبل

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الأول من نوعه في المملكة.. "التجارة" تصدر سجلاً تجاريًا للإبل الأول من نوعه في المملكة.. "التجارة" تصدر سجلاً تجاريًا للإبل
في إطار تحويلها لشركة تواكب التطورات التي رسمها نادي الإبل

الأول من نوعه في المملكة..

أصدرت وزارة التجارة أول سجل تجاري للإبل، وذلك بعد تقدم مالك نخبة الهايلات بتحويلها لشركة لمواكبة التطورات التي رسمها نادي الإبل، لتشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ككيان تجاري مستقل.

وأعلن الكابتن طيار عبدالله بن محمد بن عودة العصيمي عن إتمام عملية تحويل الهايلات إلى علامة تجارية وذلك بعد صدور السجل التجاري رسمياً من قبل وزارة التجارة، وبذلك ستشارك شركة نخبة الهايلات العالمية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ككيان تجاري مستقل.

وقال "بن عودة" رئيس مجلس شركة نخبة الهايلات: عملية التحويل إلى شركة جاء لرغبتنا في مواكبة التطورات التي رسمها نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين والتي على إثرها مكنتنا من ممارسة حقوقنا والتعامل مع الإبل ككيانات اقتصادية كذلك رغبتنا في تنظيم العمل بشكل أكبر وإعطاء صلاحيات لكافة العاملين في الشركة لمزاولة مهامهم العملية وفق آلية قمنا بإعدادها للمحافظة على الإنجاز المعهود للهايلات.

من جانبه، قال عبدالله بن محمد: هذه الخطوة تعد من الخطوات المهمة التي اتخذناها وما زال لدينا العديد من الخطوات التي تصب في المحافظة على هذا الموروث العظيم والمحافظة على الذهب والمنصات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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