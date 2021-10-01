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أعلنت سلطات رومانيا أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع، اليوم الجمعة، في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى قنسطنطة للأمراض المعدية جنوب شرق البلاد.

وتمكن فريق الإطفاء من إجلاء جميع الأشخاص في المبنى وتمكن من إخماد النيران، وأشارت وزارة الصحة إلى أن 113 مريضا كانوا في المستشفى، 10 منهم في قسم العناية المركزة.

ونقلت وكالة الأنباء الرومانية عن مصادر قضائية قولها إن النيابة العامة أطلقت تحقيقا جنائيا في ملابسات الحادث، ويعد ذلك ثالث حريق فتاك في مستشفى روماني خلال العام الحالي.

وتجاوزت الإصابات في العالم 233 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.