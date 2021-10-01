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رفع وإزالة 127 اشغال مخالف من الشوارع والميادين بمدينة بني سويف

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رفع وإزالة 127 اشغال مخالف من الشوارع والميادين بمدينة بني سويف رفع وإزالة 127 اشغال مخالف من الشوارع والميادين بمدينة بني سويف

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قال هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بني سويف، إن الوحدة المحلية وشرطة المرافق قامت بحملة بشوارع المدينة، وذلك تحت إشراف العقيد ابراهيم بكر رئيس شرطة المرافق والرائد محمد عقيل ظابط شرطة المرافق وسيد فرج رئيس المنطقة الرابعة، أسفرت الحملة على رفع عدد 127 إشغال متنوع من موائد وكراسي واستاندات وموازين وتندات وتعدي على الأرصفة، وتم ضبط عدد كبير من الشيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار تكثيف حملات ورفع الإشغالات المخالفة التي تعوق الحركة المرورية وحركة سير المواطنين وتتسبب في العشوائية في بعض المناطق.

المصرى اليوم

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