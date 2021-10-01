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رئيس «طاقة المهندسين»: تخفيف الأثر البيئي أهم فوائد السيارات الكهربائية

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رئيس «طاقة المهندسين»: تخفيف الأثر البيئي أهم فوائد السيارات الكهربائية رئيس «طاقة المهندسين»: تخفيف الأثر البيئي أهم فوائد السيارات الكهربائية

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أعلنت نقابة المهندسين، عن عقد لجنة الطاقة بالنقابة، برئاسة المهندس أسامه كمال، ندوة تحت عنوان «التوجه العالمي لاستخدام السيارات الكهربائية وأثرها على البيئة»، وحاضر فيها المهندس جمال عسكر، خبير السيارات.

وقال «كمال»، في كلمته الافتتاحية، أن الندوة واحدة من أهم الندوات التي تعقدها لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية استعرضت اللجنة مجموعة من الندوات تحدثت عن الطاقة والبدائل وعلى تعظيم القيمة المضافة.

وأوضح «كمال» أن مزيج الطاقة في العالم يعتمد على مصادر عدة، فيمثل الفحم 35% من هذا المزيج، في حين يمثل البترول من 35 إلى 40 %، بينما الطاقة النووية تمثل من 10 إلى 12%، وتمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية في حدود 12إلى15%، فهذا هو المزيج المتوازن، لكن هذا المزيج مختلف في ، حيث يمثل البترول والغاز 92% والجزء المتبقي لباقي مصادر الطاقة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين إلى أن للسيارات الكهربائية فوائد عديدة، ولكن أهمها تخفيف الأثر البيئي، موضحًا أن التدرج في الوفر الناتج من تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من البنزين وكذلك الوفر في استخدام السيارات الكهربائية سيقودنا إلى التحول لاستخدام السيارات الكهربائية، خاصة لمزاياها البيئية.

المصرى اليوم

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